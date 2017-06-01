Hulusi Akar: Ölürsem şehit, kalırsam gazi...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte Şırnak'ta düzenlenen şehit uğurlama töreninin ardından 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı karargahını ziyaret etti.

ÖLÜRSEM ŞEHİT, KALIRSAM GAZİ ANLAŞIYLA MÜCADELE SÜRECEK

Orgeneral Hulusi Akar Şırnak'ta askerlere, "Son terörist yok edilene kadar mücadelemiz sürecek. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla bu mücadele sürecek." dedi.

Askerlere hitap eden Orgeneral Hulusi Akar; elim helikopter kazasında hayatlarını kaybeden şehitleri rahmetle andı.

TSK, ŞEHİT VE GAZİLERE AİLE SAMİMİYETİYLE SAHİP ÇIKTI

Orgeneral Hulusi Akar, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehit ve gazilerine bir aile samimiyetiyle ve büyük bir onurla sahip çıktığını, başta PKK terör örgütü olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edildiğini, bölge halkımızın zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılığın gösterildiğini ve bu mücadelenin en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

AKAR BÖLGEDEN AYRILDI

Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, Şırnak Şenoba civarındaki kaza-kırım mevkiine giderek incelemelerde bulundu ve daha sonra bölgeden ayrıldı.