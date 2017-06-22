Hükümlülere 'gümüş takı işleme' eğitimi

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından cezaevlerinde hükümlülere gümüş takı işleme eğitimleri veriliyor.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından cezaevlerinde hükümlülere gümüş takı işleme eğitimleri veriliyor.

İşyurtları Kurumu, meslek sahibi olmayan hükümlülerin meslek sahibi olması veya meslek sahibi olan hükümlülerin var olan mesleklerini geliştirebilmesi amacıyla Midyat M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Ankara 2 No'lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu, İzmir 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kurulan atölyelerde gümüş takı işleme eğitimleri veriyor. Eğitimlerde hükümlü ve tutuklulara takı tasarımı, telkari tekniği ile takı yapma, hasır örme tekniği ile takı yapma, soğuk mine tekniği ile takıların yüzeylerini süsleme, takı parçalarını kaynak yaparak birleştirme öğretiliyor. Eğitimler sonunda üretilen ürünler, İşyurtları Kurumu satış mağazalarında ve İşyurtları Kurumu fuarlarında satışa sunuluyor.

(Yağmur Yıldız /İHA)