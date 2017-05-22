Hükümlüden gazeteciye: Seni de öldüreyim mi?

Adana'da gümrüksüz malı ithalden dolayı 375 bin lira, ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi kendisini görüntüleyen basın mensuplarına 'Adam mı öldürdüm ne çekiyorsun, seni de öldüreyim mi' diye tepki gösterdi.

Adana'da gümrüksüz malı ithalden dolayı 375 bin lira, ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Adam mı öldürdüm ne çekiyorsun, seni de öldüreyim mi" diye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hapis cezası onanan Mustafa Ö.'nün her gün 15 dakika arkadaşlarının yanına uğradığını belirledi. Polis Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde önlem alıp beklemeye başladı. Polis yaklaşık 3 saat bekledikten sonra Mustafa Ö.'yü arkadaşlarının yanına gelince yakalandı. Emniyete getirilen hükümlünün gümrüksüz malı ithal etmekten 375 bin lira para cezasına çarptırıldığı ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurduğu için 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirlendi. Evrakta yapılan incelemede Mustafa Ö.'nün 375 bin lira parayı ödemediği bu nedenle para cezasının 40 yıl 6 ay hapis cezasına çevrildiği belirlendi.

Hükümlü gerekli işlemler yapıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Hükümlü adli tıp biriminden çıkartılırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne var neden çekiyorsun adam mı öldürdük, seni de öldüreyim mi" diye tepki gösterdi.

Mustafa Ö. daha sonra adliyeye, oradan da cezaevine götürüldü.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)