Hükümetten Şanlıurfa'daki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu terör saldırısı yalnızca yargı görevini yapanlara değil aynı zamanda hukuka adalete milletimize devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hakim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir. Hiçbir terör örgütü/terör saldırısı,Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle, kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kulladı.

1)Şanlıurfa Viranşehir'de hakim,savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını,bu saldırıyı yapanları/yaptıranları şiddetle lanetliyorum — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 17 Şubat 2017