Hükümetten 'kıdem tazminatı ve emeklilik yaşı' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, emeklilik yaşının yukarıya çekilmesine ilişkin bir çalışmanın gündemde olmadığına işaret ederek, 'Mevcut yasal yapı devam edecek. Emeklilik yaşının ileriye çekilmesi ile ilgili çalışma söz konusu değil' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, emeklilik yaşının yukarıya çekilmesine ilişkin bir çalışmanın gündemde olmadığına işaret ederek, "Mevcut yasal yapı devam edecek. Emeklilik yaşının ileriye çekilmesi ile ilgili çalışma söz konusu değil" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. 29 Mayıs'ın İstanbul'un fethinin yıl dönümü olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu olayın milletin tarihinde olduğu kadar insanlık tarihinde de çok müstesna bir yeri olduğunu hatırlattı. Beşiktaş'ı tebrik eden Kurtulmuş, "15. Lig şampiyonluğunu zor bir maratondan sonra kazanmış olan Beşiktaş camiasını, futbolcularını, teknik heyetini tebrik ediyorum. İnşallah seneye diğer takımlar da bu yarışın içinde olur. Beşiktaş'a Avrupa macerasında da başarılar diliyorum" ifadelerini kaydetti.



"KIDEM TAZMİNATI REFORMU TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE GELECEKTİR"

"Bakanlar Kurulu toplantımızda 3 konu gündeme geldi" diyen Kurtulmuş, "Bunlardan bir tanesi kıdem tazminatı ile ilgili Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun sunumuydu. Bu reform detaylı bir şekilde gündeme geldi. İşçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorunu mümkün olduğu kadar olmayacak ve sürdürülebilir yapının ortaya konduğu reform detaylarıyla paylaşıldı. Bu reformun uygulanabilmesi için ilave bir yapıya ihtiyaç olmadığı, mevcut yapıyla bu reformun sürdürülebileceği ortaya kondu. Bu Bakanlar Kurulundaki ilk bilgilendirmedir. Konunun daha net şekilde ana çerçeveye oturtulmasını sağlayacaklar ve kıdem tazminatı reformu Türkiye'nin gündemine gelecektir. Şu anda olgunlaşma aşamasındadır. İlk sunumu yapılmıştır, önümüzdeki günlerde ilgili tarafların görüşleri dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" ifadelerini kullandı.

İkinci ele alınan konunun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından ele alınan deprem meselesi olduğunu belirten Kurtulmuş, depreme karşı alınacak tedbirlere değinildiğini ifade etti. Depreme dayanıklı şehirlerin ortaya çıkması için ilgili modellerin üzerinde durulduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, son derece ciddi tedbirlerin alınmasının gündemde olduğuna işaret etti.

Üçüncü konunun, Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından gündeme getirilen gümrük kapılarında ÖTV'siz akaryakıt satışı ile ilgili yeni çalışmalar olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Mevcut gümrük kapılarına ilave olarak mal sevkiyatında bulunan araçların ÖTV'siz akaryakıt temini sağlanacak, ikinci olarak da miktarda artış yapılacaktır. Belli bir miktar üzerinde duruluyor. Ekonomik yükleri hesaplandıktan sonra, çalışmalar tamamlanınca önümüzdeki günlerde Türkiye kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.



EMEKLİLİK YAŞI

Emeklilik yaşının yukarı çekilmesi ile ilgili bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin de konuşan Kurtulmuş, "Hayır, yok. Emeklilik yaşının yukarıya çekilmesinden ziyade şu anda mevcut emeklilik yaşı ile ilgili yasal düzenleme devam edecektir. Ancak, Sayın Müezzinoğlu'nun söylediği şey şu, OECD'de emeklilik yaşı 72, bizde 52. Türkiye'de de bu yaşın belli bir süre içinde ileriye gitmesi kaçınılmazdır. Çalışma Bakanlığının hedefi 2036'ya geldiğinde kadınlarda 58 erkeklerde 60'a çekilmesi için tahminde bulunuyor ve buna göre planlama yapıyorlar. Mevcut yasal yapı devam edecek. Emeklilik yaşının ileriye çekilmesi ile ilgili çalışma söz konusu değil" diye konuştu.



AB İLE YOL HARİTASI

AB ile yeni yol haritasının sorulması üzerine Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde yaptığı ziyaretlerinin gözden geçirilmesinin Türkiye'nin ümitlerinin bir kere daha artırdığına işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinde de vurguladığı gibi, Türkiye'nin esas amacı AB tam üyelik müzakereleri çerçevesinde AB ile ilişkileri geliştirmektir. Bu çerçevede, Türkiye, AB ile başka konuları konuşulurken bu konular konuşabilir ama esas mesele fasılların açılmasıdır. Bu konuda Türkiye bir çifte standartla karşı karşıya kalmayı arzu etmez. 25 Mayıs'ta NATO zirvesi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu Brüksel ziyareti çerçevesinde bu konu vurgulanmıştır. Evet, bir takvim ortaya çıkmış görünüyor ancak bu karşılıklı olarak bizim Dışişleri ve AB Bakanlığımız ile çalışacak, Türkiye'nin geliştireceği ilişkilerde hangi konular öncelikli olarak ele alınacak bunların bir çalışmasını Türk tarafı yapılacaktır. 'Başka konuları gündeme alıyoruz' diye AB'nin tam üyelik perspektifinden vazgeçiyor olamayız. Bundan sonra ortak bir anlayışın geliştirilmesi bakımından bu fasılların açılması Türkiye tarafından hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.

OHAL Komisyonunun önümüzdeki günlerden itibaren çalışmalarına başlayacağını, çalışma takvimlerini belirleyeceğini anlatan Kurtulmuş, çok sayıda başvurunun olduğunu, her bir başvuru üzerinde münferit kararlar verileceğini ifade etti.

Bir gazetecinin, "NATO, DEAŞ'a karşı yapılacak koalisyona katılacağını açıklamıştı, bu konu gündeme geldi mi?" sorusuna Kurtulmuş, "Şu ana kadar tam manasıyla netleşmiş bir operasyon planının olmadığını ifade edebiliriz. Son noktaya gelineceğini ümit ediyoruz. Türkiye'nin öncelikleri bellidir. Türkiye, Rakka'nın ve diğer şehirlerin DEAŞ'tan temizlenirken başka terör örgütlerinin burada bir araç olarak kullanılmasına karşı olduğunu ifade ediyor. Hem ABD ziyaretinde hem NATO ile olan görüşmelerde bunlar dile getirilmiştir. Türkiye'nin görüşü açıktır, bir terör örgütünü başka terör örgütüyle müdafaa edemezsiniz" dedi.

Kıdem tazminatı ile ilgili kurumsal yapının yeterli olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Yoksa tabii kıdem tazminatı şekillenirse bunun için tabii ki yasal düzenlemeler gerekir" diye konuştu.



"DAHA HIZLI, DAHA ETKİN ÇALIŞMA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, '6 aylık bir yol haritasının Bakanlıklar tarafından belirlenmesini isteyeceğinin' hatırlatılması üzerine, Anayasa değişikliğinin gerektirdiği iki madde arasında partili Cumhurbaşkanlığı ve HSK seçimlerinin yapılması olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "AK Parti Genel Başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönem içerisinde siyasal etkinliği daha fazla artacaktır. Önümüzdeki dönemde de Bakanlar Kuruluna da başkanlık edecektir. Yeni dönemde Bakanlar Kurulundaki arkadaşların bu yeni dönemin gerektirdiği tempo hız içerisinde yapacaklarını yeniden gözden geçirerek, bunları bir plan ve program haline getirmeleri, zaten böyledir ama bir kere daha önümüzdeki 6 ay ile ilgili olarak planlı bir çalışma dönemine geçilecek. Bu dönemin gerektirdiği, daha hızlı, daha etkin çalışmanın gereği olan adımlar atılacaktır" ifadelerini kullandı.

(Enise Vural / İHA)