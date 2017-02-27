Hükümet hac fiyatlarında indirim yaptı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diyanet'in bu yıl standart hac tarifesinde, döviz kurunun yüksek olmasına rağmen indirim yaptığını söyledi. Kurtulmuş, bu yıl ki ücretin standart hac tarifesinde 12 bin 500 liranın da altında olduğunu açıkladı.

Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası bu yıl ki hac fiyatlarını açıkladı. İşte Kurtulmuş'un açıklamaları:

"Geçen sene kurlar 2.90'dı. Geçtiğimiz yıl doların çok yükselmeye başladığı tarihten itibaren Diyanet bunu 3.50'de sabitledi. Geçtiğimiz yılki kurdan hesapladığımızda dahi aşağı yukarı o fiyata Türk lirası olarak denk gelen hatta daha ucuz olan bir standart belirledik.

Kestirmeden söyleyecek olursak. Eğer kur üzerinden bir hesaplama yapıldığında, 3 bin 500 lira gibi geçtiğimiz seneye göre ucuzlatmış olduk. Eğer geçtiğimiz yıla göre yani bu yıl ki kurdan hesaplamış olsaydık 18 bin lira gibi bir rakam ödenmesi gerekiyordu. Şimdi 12 bin 500 hatta onun da altında bir rakam açıklanmış oldu. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun."