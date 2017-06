'Hudut Kartalları' bayramda mutlu

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde bulunan İsmail Direk Hudut Karakolunda görev yapan askerler, ailelerinden uzakta olmalarına rağmen güvenliği sağladıkları için mutlu bir şekilde bayramı karşıladı.

Suriye'nin Tel Abyad kentinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırın sıfır noktasında bulunan İsmail Direk Hudut Karakolunda bayramlaşma heyecanı yaşandı. Ailelerinden uzak olan askerler, arkadaşları ve komutanlarıyla bayramlaştı. Vatandaşların bayramlarını huzur içinde geçirebilmeleri için görevlerinin başında ve mutlu olduklarını ifade eden askerler, en büyük bayramın bu olduğunu dile getirdi.

Karakola gelen bölük komutanıyla bayramlaşan askerler, daha sonra diğer komutanları ve arkadaşlarıyla bayramlaştı. Bazı askerler aileleri yerine birbirlerine sarılarak bayramlaşırken görevi başındaki askerler ise nöbet kulübelerinde ve mevzilerde güvenliği sağlamaya devam etti. Birbirleriyle bayramlaşan askerler halka açık şehir parklarını aratmayan ve içerisinde ördek, kaz, tavuk, süs havuzu, ağaçlar, çiçekler, kuş yuvaları ve kamelyanın bulunduğu bahçede zaman geçiriyor. Zırhlı araçlar ise, 24 saat boyunca sınır hattında ilerleyip PYD terör örgütünün kontrolündeki bölgeleri gözetliyor.

Gözetleme kulesinde Suriye tarafını gözetlerken komutanı tarafından ziyaret edilen askerlerden Ozan Çoban, "9 aydır bu karakolda görev yapıyorum. Hududun namus olduğu bilincindeyiz. Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Burada zamanımız iyi geçiyor. Komutanlarımız bizimle ilgileniyorlar. Ailemiz, sevdiklerimiz bizi merak etmesinler. Burada çok rahatız. Hudutta görev yapmak herkese nasip olmaz, bunun bilincinde ve gururundayız. Her sabah yatağımızdan kalktığımızda görevimizin başına mutlu bir şekilde geçiyoruz. Ailemiz ve sevdiklerimiz bizi merak etmesin. Öncelikle Kırşehir'deki eşime, sonrasında da aileme, tüm sevdiklerime bayramları mübarek olsun diyorum" dedi.



"BAYRAĞIMIZIN DALGALANDIĞI HER YET BİZİM EVİMİZ"

Sivaslı Onur Aslan ise, "7 aydır İsmail Direk Hudut Karakolunda görev yapıyorum. Buradan aileme, sevdiklerime, eşime, dostuma, herkese selamımı gönderiyorum, bayramlarını kutluyorum. Biz burada ailemizden uzakta görev yapıyoruz fakat bayrağımızın dalgalandığı her yerde biz evimizdeyiz" şeklinde konuştu.



"KIZIM DÜNYAYA GELDİ, GİDİNCE ONU GÖRECEĞİM"

Kendisi askerdeyken kızı dünyaya gelen ve Adem Bürol, yeni doğan kızını göremediğini ama askerliğini bitirdikten sonra eşi ve kızının yanına gideceğini söyleyerek, "Yaklaşık 10 aydır burada görev yapıyorum. Evliyim ve bir kızım oldu. Bayramı burada, arkadaşlarımla birlikte geçiriyorum. Biraz üzgün de olsak sonuçta arkadaşlarla birlikte bir aile gibiyiz. Allah nasip ederse bittiği zaman en kısa zamanda aileme tekrar kavuşacağım. Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Eşimi de çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz" ifadelerine yer verdi.



"YOLUMU GÖZLEYEN VAR, DÖNÜNCE NİŞANLANACAĞIZ"

Nöbet kulübesinde hudut hattını gözleyen ve 11 Ağustos'ta nişanlanacağını söyleyen Erhan Kaya da, Bursa'da yaşayan ailesine ve sevgilisine selam göndererek, "Burada 9 aydır görevimi icra ediyorum. Buradan aileme ve 11 Ağustos'ta nişanlanacağım, eşim olacak hanımefendiye selam gönderiyorum, bayramlarını kutluyorum. Ayrıca El-Bab'ta gazi olan arkadaşımız Kadir Kulu'nun ailesinin bayramını kutlar, ellerinden öperim. Biz bir aile gibiyiz" ifadelerini kullandı.

Sınır hattında zırhlı araçla devriye atıp gözetleme yapan Osmaniyeli Hüseyin Duran ise, "Komutanlarımızla arkadaş gibiyiz. Mutluyuz ve bundan gurur duyuyorum. Ailem beni merak etmesin. Bizi burada iyi ağırlıyorlar. Günlerimiz güzel geçiyor. Buradan Osmaniye'deki annemin, babamın, arkadaşlarımın, hepsinin bayramını kutluyorum" sözlerine yer verdi.



"ONLAR BAYRAMLARINI HUZUR İÇİNDE KUTLASIN DİYE BİZ NÖBET TUTUYORUZ"

Yine sınırda nöbet tutan İsmail Aydın, Trabzon'da yaşayan anne ve babasının ellerinden öptüğünü ve bayramlarını kutladığını belirterek, "Onların rahat bir şekilde bayram yapabilmeleri için burada gururla nöbet tutuyorum" dedi.

Kilis'ten gelen İbrahim Bayram, ocak ayında Suriye'nin El-Bab kentine görevli olarak gittiğini ifade ederek, "Fırat Kalkanı Operasyonuna katıldım. Oradaki arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum, bayramlarını kutluyorum. Gazi olan arkadaşımız var, Kadir Kulu, onun da bayramını kutluyorum" ifadelerini kaydetti.



"ASKERLERİMİZE BAYRAMI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İsmail Direk Hudut Karakolu Komutanı Piyade Asteğmen Emre Demirtürk ise askerlerin bayramlaştığını ve daha sonra aileleriyle telefonla konuşup hasret gidereceklerini dile getirerek, "Her ne kadar ailemizden ve sevdiklerimizden ayrı olsak da bu bayramda vatani görevimizi icra etmekten sevinç ve mutluluk duyuyoruz, gururluyuz. Herkesin içi rahat olsun. Biz buradayız. Hudut namustur, hudutta görev yapmak herkese nasip olmaz. Biz bunun bilincindeyiz. Görevli olan personelimiz görevlerine devam ediyorlar. Diğer personelimiz ise arkadaşlarıyla, aileleriyle telefonda görüşecekler, sevdikleriyle beraber olacaklar, burada beraber vakit geçirecekler" diye konuştu.

Piyade Üstçavuş Fatih Dağaşan ise "İsmail Direk Hudut Karakolunda yaklaşık bir yıldır karakol astsubayı olarak görev yapmaktayım. Bizler burada Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarının emniyet ve güvenliğini sağlayan gözcüleriz. Hudut bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir. Bizler bu anlayış ve bilinçle görevimizi icra etmekteyiz" dedi.

