07.01.2017 11:08 HÜDA PAR'dan kan bağışına destek

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Van İl Gençlik Kolları, 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' sloganıyla kan bağışında bulundu. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Van İl Gençlik Kolları, 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' sloganıyla kan bağışında bulundu.



Geçtiğimiz günlerde Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, sosyal medya üzerinden kış aylarından dolayı kan bağışçı sayısının ve dolayısıyla kan stoklarının azaldığını duyurması üzerine, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Van'da da vatandaşlar kan bağışında bulunuyor.



'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' sloganıyla Van Kızılay Kan Merkezinde toplu halde kan bağışında bulunduklarını belirten HÜDA PAR İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Arslan, "Geçtiğimiz günlerde Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın, açıklamalarının duyarsız kalamazdık. Bizlerde çağrıya karşılık olarak, 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' hadisi şiarıyla HÜDA PAR merkez ve ilçe gençlik kolları, teşkilatımızla birlikte bugün Kızılay Kan Merkezine giderek kan bağışında bulunduk" dedi.



Kan vermenin sünnet olduğunu ifade eden Arslan, topluma yararlı bireyler olma adına bu erdemli davranışı sergileyen gençlere teşekkür ettiğini söyledi.

