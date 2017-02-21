HSYK'nın ihraç kararları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), 227 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekten ihraç edilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), 227 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekten ihraç edilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSYK'nın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle, 13 Şubat 2017 tarihli Genel Kurul toplantısında 227 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekten ihraç edilmesine yönelik aldığı karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin 1. fıkrası kapsamında FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görülen hakim ve cumhuriyet savcılarının aynı kararname maddesi uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği belirtildi.

(Onur Emre Durak / İHA)