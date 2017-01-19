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HSYK kararnamesi görev yeri değişen savcıların tam listesi
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HSYK kararnamesi görev yeri değişen savcıların tam listesi

19 Ocak 2017 tarihli HSYK kararnamesinde 15 savcının görev yeri değiştirildi. HSYK kararnamesi ile göre yeri değiştirilen savcıların tam listesi

HSYK kararnamesi ile 14 başsavcı ile 1 başsavcıvekilinin görev yeri değişti.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Buna göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Kodalak'ın yerine de Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman getirildi.

İşte HSYK'dan yapılan açıklama ile görev yeri değişen başsavcılar şöyle:

-Mustafa YILDIRIM Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, Harun KODALAK Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, Yüksel KOCAMAN Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan BAYRAKDAR Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, Mustafa ERCAN Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Rıza SAN Salihli Cumhuriyet Başsavcısı İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı, Mesut CİHANGİR Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği, Ömer KARİŞİT Van Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, Mehmet ÖZEL Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan DALAK Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı, İbrahim KESKİN Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tolgahan ÖZTOPRAK Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Dr. Aydın TURHAN Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat ÇELİK Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı, Başak ERYILMAZ Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Behçet İŞLEK Pazar Cumhuriyet Başsavcısı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı.

hsyk-kararnamesi-gorev-yeri-degisen-savcilar-listesi-19-ocak-2017jpgyIqxxtB4


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