01.02.2017 17:36 HSYK, 7 hakim ve savcıyı açığa aldı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) haberleşme ağı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen 7 hakim ve savcıyı açığa aldı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) haberleşme ağı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen 7 hakim ve savcıyı açığa aldı.

FETÖ terör örgütüne yönelik çalışmalar çerçevesinde, örgüte üye olduğu düşünülen 7 hakim ve savcı hakkında soruşturma başlatıldı. Haklarında soruşturma başlatılan hakim ve savcıların telefonlarında, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olan ByLock bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi. Haklarında soruşturma başlatılan hakim ve savcılar, HSYK 2. Dairesi tarafından geçici olarak açığa alındı.

(Abdullah Sarıca/İHA)

