HSK üyeliğine seçme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; HSK üyeliklerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci, Hakimler ve Savcıları Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ile Halil Koç seçildi. (Musa Erdoğan/İHA)
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