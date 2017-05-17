Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
HSK üyeleri belli oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

HSK üyeleri belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 7 üyesi belli oldu. HSK üyeleri Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz Köseoğlu, Songül Yazar ve Hamit Kocabey oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 7 üyesi belli oldu. HSK üyeleri Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz Köseoğlu, Songül Yazar ve Hamit Kocabey oldu.
TBMM genel Kurulunda HSK üyeliği seçimleri yapıldı. İlk turda hiç bir aday 367 oy çoğunluğuna ulaşamadı ve ikinci tura geçildi. İkinci turda 7 aday HSK üyesi seçildi.
348 milletvekilinin oy kullandığı seçimlerde tasnif şu şekilde oluştu:
'Yargıtay üye kontenjanından, Mustafa Çavuş 11 oy, Yaşar Şimşek 333 oy, Yusuf Kuzu 2oy; Mehmet Ademoğlu 331 oy, Mehmet Osmanoğlu 7 oy, Mustafa Kurtaran 7 oy; Alp Arslan 340, Mahmut Kaya 3 oy, Ziya Dinler bir oy; Danıştay üye kontenjanından Cafer Ergen 341 oy, Cevdet Erkan 2 oy, Emin Sınmaz 3 oy; Yüksek Öğretim Kurumları Hukuk dallarından Abdüllkerim Yıldırım 7 oy, Ali Cengiz Köseoğlu 333 oy, İlhan Üzülmez 4 oy; avukat kontenjanından Songül Yazar 334 oy, Şerife Taşbaşı 4 oy, Ülkü Soylu 9 oy; avukat ve Yükseköğretim Kurumları Hukuk dallarından Ali Aydın Akpınar 6 oy, Hamit Kocabey 337 oy ve Ömer Faruk Aksoy 2 oy.'
HSK üyeleri Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz Köseoğlu, Songül Yazar ve Hamit Kocabey oldu.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otobüs tıra çarptı: 2 ölü, 30 yaralı
İstanbul'da 2 milyon TL'lik kaçak sigara ele geçirildi
İstanbul'da polise silahlı saldırı
HSK üyeleri belli oldu
İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
HSK üyeliği seçiminde 367 oy çıkmadı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
TRT'de ikinci deprem! 8 daire başkanı görevden alındı
TRT'de ikinci deprem! 8 daire başkanı görevden alındı
Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay konuştu
Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay konuştu
Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit
Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit
Meteoroloji'den yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yağmur uyarısı
İki bakanlığa FETÖ operasyonu
İki bakanlığa FETÖ operasyonu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Otobüs tıra çarptı: 2 ölü, 30 yaralı
Otobüs tıra çarptı: 2 ölü, 30 yaralı
İstanbul'da 2 milyon TL'lik kaçak sigara ele geçirildi
İstanbul'da 2 milyon TL'lik kaçak sigara ele geçirildi
İstanbul'da polise silahlı saldırı
İstanbul'da polise silahlı saldırı
HSK üyeleri belli oldu
HSK üyeleri belli oldu
İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
HSK üyeliği seçiminde 367 oy çıkmadı
HSK üyeliği seçiminde 367 oy çıkmadı
'Finali çok arzuluyorduk, hayırlı uğurlu olsun'
'Finali çok arzuluyorduk, hayırlı uğurlu olsun'
Kurtarma ekibi Zonguldak'tan Antalya'ya yola çıktı
Kurtarma ekibi Zonguldak'tan Antalya'ya yola çıktı
Hakkari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Beyaz Saray kapatıldı
Beyaz Saray kapatıldı
Zap ve Metina'ya hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Zap ve Metina'ya hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Kritik görüşmeden dikkat çeken kareler
Kritik görüşmeden dikkat çeken kareler

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English