HSK üyeleri belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 7 üyesi belli oldu. HSK üyeleri Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz Köseoğlu, Songül Yazar ve Hamit Kocabey oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 7 üyesi belli oldu. HSK üyeleri Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz Köseoğlu, Songül Yazar ve Hamit Kocabey oldu.

TBMM genel Kurulunda HSK üyeliği seçimleri yapıldı. İlk turda hiç bir aday 367 oy çoğunluğuna ulaşamadı ve ikinci tura geçildi. İkinci turda 7 aday HSK üyesi seçildi.

348 milletvekilinin oy kullandığı seçimlerde tasnif şu şekilde oluştu:

'Yargıtay üye kontenjanından, Mustafa Çavuş 11 oy, Yaşar Şimşek 333 oy, Yusuf Kuzu 2oy; Mehmet Ademoğlu 331 oy, Mehmet Osmanoğlu 7 oy, Mustafa Kurtaran 7 oy; Alp Arslan 340, Mahmut Kaya 3 oy, Ziya Dinler bir oy; Danıştay üye kontenjanından Cafer Ergen 341 oy, Cevdet Erkan 2 oy, Emin Sınmaz 3 oy; Yüksek Öğretim Kurumları Hukuk dallarından Abdüllkerim Yıldırım 7 oy, Ali Cengiz Köseoğlu 333 oy, İlhan Üzülmez 4 oy; avukat kontenjanından Songül Yazar 334 oy, Şerife Taşbaşı 4 oy, Ülkü Soylu 9 oy; avukat ve Yükseköğretim Kurumları Hukuk dallarından Ali Aydın Akpınar 6 oy, Hamit Kocabey 337 oy ve Ömer Faruk Aksoy 2 oy.'

HSK üyeleri Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz Köseoğlu, Songül Yazar ve Hamit Kocabey oldu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)