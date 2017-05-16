HSK üyeleri belirleniyor

TBMM Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 7 üyesinin belirlenmesi seçim başladı.

TBMM Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 7 üyesinin belirlenmesi seçim başladı.

TBMM Genel Kurulunda, HSK üyeleri seçiminin ilk turu başladı. Adayların ilk turda 3'te 2, ikinci turda ise 5'te 3 çoğunluk oyunu alması bekleniyor. HSK'ya Yargıtay üyelerinden 3 üye, Danıştay üyelerinden 1 üye, yüksek öğretim kurumları hukuk dallarında öğretim üyelerinden 1 üye, avukatlardan 1 üye, avukat ve yüksek öğretim kurumları hukuk dallarında görev yapanlardan 1 üye seçilecek.

Oy verme işlemi başlamadan önce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz aldı. Altay, oylamanın yapılamayacağını, iç tüzük ve yasalara aykırı davranıldığını iddia etti. Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da, HDP olarak oylamaya katılmayacaklarını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı, iç hukukta YSK nihai hükmü verdiğini ve hukuki olarak seçimin uygun olduğunu kaydetti. TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Milliyetçi Hareket Partisi grubunda Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir yerine İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun aday gösterildiğini, bununla ilgili tasarrufunun bulunmadığını belirtti. Hamzaçebi, Altay'ın usul tartışması açılmasını kabul etti.

AK Parti İstanbul milletvekili Mehmet Doğan Kubat üye seçiminde usulsüzlük olmadığını söyleyerek, MHP üyesinin Genel Kurul'da seçildiğini söyledi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)