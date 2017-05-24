HSK seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Anayasanın geçici 21'inci maddesinin (C) fıkrası uyarınca, Genel Kurulun 16.05.2017 tarihli 92'nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Yargıtay üyesi Yaşar Şimşek, Yargıtay üyesi Mehmet Ademoğlu, Yargıtay üyesi Alp Arslan, Danıştay üyesi Cafer Ergen, Öğretim üyesi Ali Cengiz Köseoğlu, Avukat Songül Yazar ve Avukat Hamit Kocabey Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine seçildi.

(Caner Ünver/İHA)