HSK Başkan Vekilliği görevine Mehmet Yılmaz seçildi

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın başkanlığında gerçekleştirilen bugünkü ilk HSK toplantısında HSK Başkan Vekili ile 1. ve 2. dairenin başkan ve üyeleri belirlendi.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın başkanlığında gerçekleştirilen bugünkü ilk HSK toplantısında HSK Başkan Vekili ile 1. ve 2. dairenin başkan ve üyeleri belirlendi.

Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bozdağ başkanlığında ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. HSK Genel Kurulunda, iki daire halinde çalışacak kurulun üyelerinin dairelere dağılımı yapıldı ve HSK başkan vekili ve daire başkanları belirlendi. Buna göre, HSK Başkan Vekilliği ve 2. Daire Başkanlığı görevine Mehmet Yılmaz seçildi.

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç oldu. HSK 1. Daire üyeleri Halil Koç, Kenan İpek, Yaşar Şimşek, Mehmet Akif Ekinci, Hüseyin Şahin ve Hamit Kocabey'den oluştu. HSK 2. Daire üyeleri ise Mehmet Yılmaz, Alp Arslan, Mehmet Ademoğlu, Cafer Ergen, Songül Yazar, Ali Cengiz Köseoğlu oldu. HSYK üçüncü dairenin görev ve yetkileri ise HSK 1. ve 2. Daire arasında paylaştırıldı.

(Pelin Üzek / İHA)