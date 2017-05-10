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HSK adayları belli oldu
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HSK adayları belli oldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 7 üyenin üç katı adayı belirledi.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 7 üyenin üç katı adayın belirlenmesi amacıyla, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Şentop, dün yaptıkları toplatıda alt komisyonun hazırladığı raporu görüşerek kabul ettiklerini bugün de HSK üye adayları seçimini yapacaklarını söyledi.

Şentop, TBMM tarafından seçilecek 7 HSK üyeliğinin 3'ünün Yargıtay üyeleri, 1 üyesinin Danıştay üyeleri, 3 üyenin de yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ve avukatlar arasından; öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçilen üyelerden en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması şartıyla seçileceğini bildirdi.

Şentop, başvuran 83 aday adayından 36'sının Yargıtay üyesi, 8'inin Danıştay üyesi, 7'sinin yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ve 32'sinin de avukat olduğunu belirtti.

Tasnif Komisyonu kurulmasının ardından HSK'ya seçilecek 7 üyenin üç katı adayın belirlenmesi için seçime geçildi. Seçim, basına kapalı gerçekleştirildi.

Seçim yaklaşık 5 saat sürdü

Yaklaşık 5 saat süren seçimlerin ardından, Şentop sonuçları açıkladı.

Buna göre, avukatlar arasından Songül Yazar, Şerife Taşbaşı, Ülkü Soylu, Ali Aydın Akpınar, Hamit Kocabey, Ömer Faruk Aksoy; Danıştay'dan Cafer Ergen, Cevdet Erkan, Emin Sınmaz; Öğretim üyelerinden Abdülkerim Yıldırım, Ali Cengiz Köseoğlu, İlhan Üzülmez; Yargıtay'dan ise Mustafa Çavuş, Yaşar Şimşek, Yusuf Kuzu, Mehmet Ademoğlu, Mehmet Osmanoğlu, Mustafa Kurtaran, Alp Arslan, Mahmut Kaya ve Ziya Dinler aday olarak seçildi.

Şentop, açıklamasında, geçen hafta Perşembe günü ilk toplantılarını yaptıkların, alt komisyonun başvuru yapan aday adaylarıyla ilgili çalışma yürüttüğünü, dünkü toplantıda alt komisyonun çalışmasını değerlendirdiklerini, bugün de seçim için toplandıklarını anımsattı. Şentop, TBMM'nin seçeceği 7 üye için 21 aday belirlediklerini aktardı.

Mustafa Şentop, belirlenen adayların bir raporla TBMM Başkanlığı'na sunulacağını ifade ederek, TBMM Genel Kurulu'nda 21 ismin 7'ye indirileceğini dile getirdi.

MHP'li yeni üyeye tebrik

TBMM Adalet Komisyonu üyeliğine MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in yerine MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun getirilmesinden dolayı, Komisyon Başkanı Şentop ve milletvekilleri, Aksu'ya hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Öte yandan, MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir ise yaptığı yazılı açıklamada, Karma Komisyonda HSK aday seçimi sürecinin başladığı gün, partisinin grup yönetimi tarafından, üyesi olduğu TBMM Adalet Komisyonundan istifa etmesinin istendiğini, kendisinin de Genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüşmeden istifa konusunu değerlendiremeyeceği yanıtını verdiğini belirtti. Ancak, MHP Meclis Grubu'nun, yetkisini resen kullandığını ve üyesi olduğu Adalet Komisyonu ile Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunu için kendisi yerine partiden başka milletvekillerinin görevlendirdiği ve bunun da Genel Kurulda oylanarak kabul edildiğini kaydeden Koçdemir, "Daha oylamaya dair tutanakların yazılmasına yetecek kadar zaman geçmeden, adı geçen komisyonların internet sayfalarında yeni arkadaşların bilgileri yer aldı. İstifa etmem ya da ettirilmem asla söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

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