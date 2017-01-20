Hrant Dink ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 10'uncu yıldönümünde Agos gazetesi önünde anıldı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 10'uncu yıldönümünde Agos gazetesi önünde anıldı. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 10'uncu yıldönümünde anıldı. Hrant Dink'i anmak isteyen yüzlerce vatandaş, Agos gazetesi önünde bir araya geldi. Ellerinde "Hepimiz Hrant'ız hepimiz Ermeniyiz" dövizleri taşıyan vatandaşlar Dink'in öldüğü noktaya karanfil bıraktı. Anma törenine katılan Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'te eşinin öldüğü noktaya karanfil bırakarak anma töreninin yapılacağı alana geçti. Yoğun katılımın görüldüğü anma töreni sona erdi.
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