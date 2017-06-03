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Hrant Dink davasında FETÖ elebaşı Gülen'e tutuklama kararı
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Hrant Dink davasında FETÖ elebaşı Gülen'e tutuklama kararı

Birleşen 85 sanıklı Hrant Dink cinayeti davası kapsamında, FETÖ elebaşı Gülen'in yurt dışında bulunması ve kendisine ulaşılamaması nedeniyle gıyaben tutuklanmasına karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in, 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkında açılan yeni davanın, aralarında Ogün Samast, Erhan Tuncel, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşkun Çakar'ın da bulunduğu 35 sanıklı ana dava ile birleştirilmesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianameyi kabul ettikten sonra söz konusu davaya ilişkin tensip zaptını hazırladı.

Buna göre Hakim Ali İhsan Horasan başkanlığındaki heyet, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkında açılan dava ile aralarında Ogün Samast, Erhan Tuncel, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşkun Çakar'ın da bulunduğu 35 sanıklı dava arasında fiili bağlantı bulunduğundan ve birlikte yürütülmesinde hukuki yarar bulunduğu gerekçesiyle davaların birleştirilmesine karar verdi.

Sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Hrant Dink'in öldürülmesine nezaret ettiği belirlenen İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinden Niyazi Malkoç hakkında soruşturma aşamasında çıkarılan yakalama emirlerinin geri alınmasına hükmeden heyet, sanıklar Gülen ve Malkoç'un haklarındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulundukları ve bu nedenle kendilerine ulaşılamadığı anlaşıldığından sanıkların gıyaben tutuklanmalarını kararlaştırdı.

Kırmızı bülten

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Niyazi Malkoç hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını isteyen mahkeme heyeti, sanık Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri, sanık Malkoç'un Almanyadan iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile yazışma yapılmasına karar verdi.

Heyet, sanıklar Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Halil İbrahim Koca, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay ve Zekeriya Öz hakkında hakkında birleştirilen dosya üzerinden yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.

Üye hakimden tutukluluk haline şerh

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, iletişim ve güvenlik kamerası kayıtları, kaçma şüphesi, kuvvetli suç şüphesini oluşturan delillerin yer alması, eylemin niteliği ve yoğunluğu, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını dikkate alarak, sanıklar Adem Sarıgöl, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, gazeteci Ercan Gün, eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çatışarak yakalanan ve meslekten ihraç edilen Yüzbaşı Muharrem Demirkale ile cinayet döneminde çeşitli rütbelerde görevli polis ve jandarma görevlileri Abdullah Dinç, Ahmet Çetiner, Ali Barış Sevindik, Atilla Güçlüoğlu, Bekir Yokuş, Birol Ustaoğlu, Ecevit Emir, Emre Cingöz, Ergün Yorulmaz, Gazi Günay, Hacı Şefik Şimşek, Hüseyin Yılmaz, Metin Balta, Murat Bayrak, Okan Şimşek, Şeref Ateş, Veysel Şahin, Volkan Şahin, Yakup Kurtaran, Yavuz Karakaya, Yusuf Bozca ve Yüksel Avan'ın tutukluluk hallerinin devamına oy çokluğuyla karar verdi.

Üye Hakim Ömer Karagöl muhalefet şerhinde, sanıklar Atilla Güçlüoğlu, Birol Ustaoğlu, Murat Bayrak, Yüksel Avan, Ahmet Çetiner, Metin Balta, Volkan Şahin, Abdullah Dinç, Ali Barış Sevindik, Yusuf Bozca, Adem Sarıgöl ve Hüseyin Yılmaz'ın tutuklu kaldıkları süre, tutuklamadan elde edilmek istenen yaranın adli kontrol uygulaması ile sağlanabilecek olması gözetilerek, tahliyesi yönünde karar verilmesi görüşünde olduğunu, bu nedenle çoğunluğun kararına katılmadığını tutanağa geçirdi.

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