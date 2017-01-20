Hrant Dink cinayeti davasında sıcak gelişme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Arslan'ın da bulunduğu 51 isim tanık olarak ifadeye çağrıldı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Arslan'ın da bulunduğu 51 isim tanık olarak ifadeye çağrıldı.
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