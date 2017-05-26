Hoşgeldin ya şehri Ramazan

İlk teravihler kılındı, ilk sahura ise bu gece kalkıyoruz.
İlk teravihler kılındı, ilk sahura ise bu gece kalkıyoruz. 11 ayın sultanı geldi, yurdun dört bir yanında binlerce vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı, dualar edildi. Bu özel ayda ilk sahur da bu gece yapılacak.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.