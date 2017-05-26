Hoşgeldin ya şehri Ramazan

İlk teravihler kılındı, ilk sahura ise bu gece kalkıyoruz.

İlk teravihler kılındı, ilk sahura ise bu gece kalkıyoruz.

11 ayın sultanı geldi, yurdun dört bir yanında binlerce vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı, dualar edildi.

Bu özel ayda ilk sahur da bu gece yapılacak.

