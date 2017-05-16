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Nüket Belsan Taşören

Hoşafin yağı kesildi

Az Fetöcü ucundan azıcık Fetöcü diye bir şey olmaz... Fetöcüyüm ama içime çekmiyorum dudak tiryakisiyim istesem bırakırım falan... Anlayışı gibi müsamaha dolu kimileri... Neden ki ? MIT tırlarını durduran yapılanmanın içinde yer alıyorsan dersane öğretmeniymiş kainat manavıymış anlamam suça karıştığı oranda cürmünü çekmeli bence... Bu olayın finans kaynağı da birer dolar birer sent neyse himmet toplayıp da maaşından haraç veren de çok masum değil... Bir korsan gemisi düşünelim, yani ben kaptan değilim bir miçoyum sadece diyorsa suçtan beri oluyor mu o zat ? Beyin takımı veya ayak takımı işte bu yapılanmada zincirin halkaları...Biri diğerinden bağımsız değil... Havaalanındaki Fetöcü'yü önemsemezsen kapıları açıverir pek de gariban olmayan "Öksüz" lere... Hayırlı olmaz sonuçta...
Tabi kodamanları alamayıp sırf sıradan insanlarla hesaplaşılması halk içinde huzursuzluğa neden oluyor, bu bir gerçek... Kimi insanların adalet duygusunu sarsıyor bu durum... Kimi küsüyor partiye, referandumda olduğu gibi... Kimi ortalık bu kadar toz dumanken sadece kırgın, sadece hayır dua ediyor... Ama hepimiz basiret diliyoruz Reis'imize onu yanlış yönlendirmesinler yeter ki... Mücadele kesintiye uğramasın, çok önemli çünkü... Hani özel harekatçı Demet Sezen vardı ya 15 Temmuz şehidi... 3 yaşındaki oğlu üniformalı birini görünce Demet diyemiyormuş da "Dem Dem geliyo, Dem Dem işe gitti... " diyormuş ya... Onun hatırı yok mu ? Nicelerinin... Susup bekleyenlerin...
Sahte belgelerle sulandırdıkları Ergenekon' a dönmesin bu sefer de...
Hoşafın yağı kesildi gibi bahanelerle kazan kaldıran yeniçerilerden beri bu coğrafyada askerin darbe yapmayanı yapmak istemeyeni düşünmeyeni kurgulamayanı aklından geçirmeyeni pek mümkün de değil yani öyle yetiştiriliyorlar çünkü vatan senin silah da senin sahip çık istediğini al aşağı et falan gibi aşağı yukarı bu tonda müfredatları var galiba bu benim tahminim tabi... 15 Temmuz'da işin içinde Kemalist subayların da olduğu sonradan olayı tümden Fetö'ye yıktığı söyleniyor... Her ne olursa olsun silahla iktidar olunmaz,halka rağmen iktidar kalınmaz en azından bunu biliyoruz... Orduda namaz mı kılmış diye subayların pantolon izine, teyzesinin kızının küçük gelinin başındaki başörtüsünün iğnesine takılan askeriye vardı ya eskiden... Bu sefer hoşafın yağı fena kesildi... Genci yaşlısı rahatsız tabi...
Nüket Belsan Taşören

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