26.12.2016 13:05 'Hoş Geldin Bebek' seti için ihale yapıldı

Yeni evlenen çiftlere 'Nikah Seti', bebeği olan ailelere ise 'Hoş Geldin Bebek Paketi' hediye eden Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede 'Hoş Geldin Bebek' paketi için ihale gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu bebek seti alım işi ihalesinin toplam bedelinin yaklaşık 859 bin 530 Türk Lirası olduğu açıklandı. Yeni evlenen çiftlere 'Nikah Seti', bebeği olan ailelere ise 'Hoş Geldin Bebek Paketi' hediye eden Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede "Hoş Geldin Bebek" paketi için ihale gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu bebek seti alım işi ihalesinin toplam bedelinin yaklaşık 859 bin 530 Türk Lirası olduğu açıklandı.



Kocasinan bölgesinde yeni doğan bebeklere verilmek üzere bebek seti alım işi ihalesine 13 firma teklif sundu. Açık teklif usulüyle yapılan ihale, komisyon salonunda gerçekleştirildi. Toplam yaklaşık bedeli 859 bin 530 Türk Lirası olan ihale sonucunun, dosyalarda gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından açıklanacağı bildirildi.



Kocasinan Belediyesi'nden "Hoş Geldin Bebek Paketi" almak isteyen tüm vatandaşların yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ile birlikte Kocasinan Belediyesi'ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.

