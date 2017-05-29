Honduras'ta stadyumda izdiham: 4 ölü

Honduras'ta bir şampiyonluk maçına zorla girmek isteyen taraftarlara polisin göz yaşartıcı bomba atmasının ardından çıkan izdihamda 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Honduras'ta bir şampiyonluk maçına zorla girmek isteyen taraftarlara polisin göz yaşartıcı bomba atmasının ardından çıkan izdihamda 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Üniversite Eğitim hastanesinin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kurbanların boğularak ve çiğnenerek öldüğü belirtildi. Olay sırasında yaralanan bir kadının da karnındaki çocuğunun öldüğü kaydedildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 30 bin kişilik stadyum için kapasitenin üzerinde bilet satıldığı, ellerinde bilet olan seyircilerin içeriye girmek için harekete geçmeleri sebebiyle izdiham olduğu kaydedildi.

Stadyumda 600 polisin görev aldığı, kalabalığı püskürtmek için tazyikli su ve göz yaşartıcı bomba kullandığı kaydedildi.

Maçı Motagua 3-0 kazandı. Takım başkanı Eduardo Atala attığı tweetle stadyumun dışında meydana gelen olaylar sebebiyle kutlanacak bir şey olmadığını söyledi.

