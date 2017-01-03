03.01.2017 10:20 Hollywood yıldızı Lindsay Lohan takipçilerinden Türkiye için dua istedi

Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, Ortaköy'de ünlü bir gece kulübüne yapılan hain saldırı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Türkiye için takipçilerinden dua istedi. Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, Ortaköy'de ünlü bir gece kulübüne yapılan hain saldırı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Türkiye için takipçilerinden dua istedi.



Ünlü Hollywood yıldızı Lindsay Lohan İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan hain saldırı sonrası Türkiye'nin acısını paylaştı. Lohan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Türkiye için dua istedi.



Lindsay Lohan, Twitter ve İnstagram hesabından, "Bizler, hemen şimdi Türkiye için dua edebilir miyiz? Ve bu sabah yine hepimiz, müttefik ülkelerde sıkıntı çeken mülteciler için ayağa kalkabilir miyiz?" sözleriyle Türkiye için dua istedi.



Ünlü yıldız geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelerek mültecileri ziyaret etmiş, Türkiye'nin mültecilere yaptığı yardımları takdir etmişti.

