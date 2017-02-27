Hollywood yıldızı hayatını kaybetti

Hollywood'un ünlü isimlerinden Bill Paxton, 61 yaşında hayatını kaybetti.
Hollywood'un ünlü isimlerinden Bill Paxton, 61 yaşında hayatını kaybetti. Terminatör, Titanic ve Apollo 13 gibi ünlü yapımlarda rol alan Paxton'ın, geçirdiği bir ameliyat sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada söz konusu ameliyat ve komplikasyonlara ilişkin bilgi verilmedi.
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