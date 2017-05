Hollywood oyuncusundan Türk dönerine tam not

Almanya'da bir Türk restoranını ziyaret eden Hollywood oyuncusu Barbara Nedeljakova, tadına baktığı dönere tam not verdi.

Almanya'da bir dizi ziyaretlerde bulunan ünlü Hollywood oyuncusu Barbara Nedeljakova, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Recklinghausen şehrinde faaliyet gösteren Türk restoranını ziyaret etti. Türk mutfağını test eden ünlü yıldız, tadına baktığı Türk dönerine tam not verdi.



MANGAL HAZIRLADI

Restoran sahibi Ercan Kerekli'den dönerin yapılışı hakkında bilgi alan Barbara Nedeljakova, mangalın başına geçerek müşterilere mangal hazırladı. Barbara Nedeljakova, "Almanya'da Türk mutfağını görmek beni mutlu etti. Almanya'da döner çok meşhur. Bu restoranda Türk mutfağı çok iyi tanıtılıyor. Ülkesinden uzaktaki insanların böylesine güzel hizmet sunması memnuniyet verici. Ülkelerinin yemek kültürünü tanıtıyorlar. Ben de Türk mutfağını çok beğendim. Yemekler ve tatlılar harika. Türk misafirperverliğine hayran kaldım. Bir daha ki sefere de bu restorana gelmek isterim" dedi.

Restoran sahibi Ercan Kerekli de, ünlü yıldıza kendi restoranında yemek yemesinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

"Biz, Almanya'da Türk mutfağını en iyi şekilde tanıtıyoruz. Ünlü bir ismin bizi seçmesi mutlu etti. Dönerimizden çok memnun kaldı. Mutfağımızı test ederek, tam not verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü yıldız Barbara Nedeljakova daha sonra restoran çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

