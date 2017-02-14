Hollanda kaçak FETÖ'cülere kucak açtı!

BBC Türkçe'nin Hollanda gazetesi NRC'yi kaynak göstererek aktardığı haberde, Avrupa'da görevli olan ve sayıları açıklanmayan bir grup subayın, Ankara'nın "geri dönün" çağrısını reddettiği belirtildi. Söz konusu askerler, daha sonra da Hollanda'ya siyasi sığınma başvurusunda bulundu.

Habere göre, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), sığınma başvurularını incelemek için gereken 18 aylık süre boyunca, subaylar ile ailelerinin ülkede kalmasına izin verdi.

Haberde, Hollanda makamlarının olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması nedeniyle Türkiye'nin iade talebine sıcak bakmadığı iddia edildi.

TÜRKİYE'DEN "ADİL YARGILAMA" GÜVENCESİ

NRC'ye konuşan Türk yetkililerin ise "adil yargılama" güvencesi verdiği belirtildi. Türk yetkililer, NATO müttefiki Hollanda'nın, firari askerler için "güvenli liman" olmasını "kabul edilemez" bulduklarını vurguladı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle suçluların iadesini geçici olarak askıya almıştı.

Daha önce Alman basını NATO'da görevli en az 40 Türk askerinin ülkelerine sığınma başvurusu yaptığını yazmıştı.

Brüksel'deki NATO karargâhında görevli 86 subayın da Türkiye'ye dönmeme kararı aldığı belirtilmişti.