Hollanda'dan Türkiye uyarısı

Hollanda, vatandaşlarını, Türkiye genelinde dikkatli olmaları ve kalabalık meydanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Hollanda, vatandaşlarını, Türkiye genelinde dikkatli olmaları ve kalabalık meydanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, yaklaşan 15 Temmuz Darbe Girişimi Anma Törenlerini gerekçe göstererek Türkiye için seyahat önergesini değiştirdi. Dışişleri Bakanlığı, Hollanda vatandaşlarını Türkiye genelinde dikkat etmeleri ve kalabalık meydanlardan uzak durmaları konusunda uyararak, törenlerin şiddete yol açabileceğini bildirdi.

(Buket Avcı/İHA)