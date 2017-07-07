Hollanda'dan küstah açıklama

Hollanda kabinesi, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in 15 Temmuz'un yıl dönümünde Hollanda'yı ziyaret etmesinin hoş karşılanmayacağını açıkladı.
Hollanda kabinesi, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in 15 Temmuz'un yıl dönümünde Hollanda'yı ziyaret etmesinin hoş karşılanmayacağını açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler göze alındığında Türkeş veya başka bir hükümet görevlisinin Hollanda'yı ziyaretinin uygun olmadığı belirtildi.
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