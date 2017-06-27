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Hollanda'da flaş Srebrenitsa kararı!
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Hollanda'da flaş Srebrenitsa kararı!

Yüksek Mahkeme, Srebrenitsa'da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin öldürülmesinden Hollanda'nın kısmen sorumlu olduğuna hükmetti.

Hollanda Temyiz Mahkemesi'nin kararında, katledilen 300 Boşnakla ilgili olarak Boşnakların askeri kamptan çıkarılmasının yasadışı olduğu vurgusu yapıldı.

YÜZDE 30'UNDAN SORUMLU

Mahkeme, Hollanda'nın 300 Boşnak için tazminatın yüzde 30'unu karşılaması gerektiğini ifade etti. Tazminat davası ise ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek.

Hollanda mahkemesinden yapılan açıklamada; "Hollanda askerleri Srebrenitsa'da illegal hareket etti. Ölümlerin yüzde 30'undan Hollanda sorumlu." ifadelerine yer verildi.

"SOYKIRIMA GÖZ YUMDU"

Hollanda Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nın Hollanda Srebrenitsa'da soykırıma göz yumdu sözlerine "Erdoğan'ın Srebrenitsa iddiası iğrenç bir tarihi yalan" ifadelerini kullanmıştı.

Mahkemenin bu kararı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin doğruluğu gözler önüne serildi.

SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI

Bosna savaşında önce nüfüsu 24 bin civarı olan Srebrenitsa'nın nüfusu diğer bölgelerden gelen mülteci göçleriyle 60 bin civarına gelmişti. Artık Srebrenitsa 'açlık' ve 'hastalıklar' ile mücadele eden bir 'toplama kampı'na dönüşmüştü.

Müslümanların elindeki silahlar BM Barış Gücü tarafından koruma gerekçesiyle toplanmıştı. Ratko Mladiç komutasındaki Sırplar Srebrenitsa'ya olan saldırılarını sıklaştırdıklarında müslümanların toplanan silahlarını geri almak için yaptıkları başvuru , sorumlu Hollanda komutanı Thom Karremans tarafından reddedildi. BM yalnızca iki F16'yı kent üzerinde bir uçuş yaptırmakla yetindi. Hollandalı askerler bir gece yarısı Bosna'daki BM Barış Gücü komutanı Hollandalı generalden aldıkları emir doğrultusunda kenti boşalttılar.

25 BİN MÜLTECİYİ SIRPLARA TESLİM ETTİLER

Savaş sırasında şehrin güvenliğinden sorumlu olan Hollandalı Komutan Thom Karremans kendisine sığınan 25 bin mülteciyi ve şehri Sırplara teslim etti.

Daha sonra orataya çıkan bir video kasedinde Sırp generalin kenti boşaltan Hollandalı komutana bir hediye verirken görüntüleri çekilecekti.

Bir hafta süren katliam II. Dünya Savaşı'ından sonra insanlığa yapılan en büyük suç olarak arşivlerde yer aldı.

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