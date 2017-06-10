Hollanda'da araç yayalara çarptı: 5 yaralı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir aracın yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir aracın yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir araç sürücüsü, tramvay istasyonu dışında bulunan yayalara çarptı. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, araç sürücüsünün tutuklandığını, olası terör saldırısı girişimine karşı soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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