'Hollanda Başbakanı 'konuşamazsınız' diyor, göreceğiz bakalım'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 'Hollanda'nın başbakanı, 'konuşamazsınız' diyor. Göreceğiz bakalım, konuşacak mıyız konuşamayacak mıyız?' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Hollanda'nın başbakanı, 'konuşamazsınız' diyor. Göreceğiz bakalım, konuşacak mıyız konuşamayacak mıyız?" dedi.

Bakan Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Merkez tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen "Genç Kürsü" toplantılarının ilki olan "Gençlerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Tartışalım" adlı toplantıda binlerce genç ile bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe, gençlerin geleceğine sahip çıkması için referandumda 'evet' demesi gerektiğini söyledi. Daha sonra söz alan Bakan Kılıç ise Avrupa'yı hedef alarak önemli açıklamalarda bulundu.

Hollanda Başbakanı'nın söylemlerine sert sözlerle karşılık veren Bakan Akif Çağatay Kılıç, "Dün Hollanda Başbakanı bir açıklama yapmış. Demiş ki, 'Türkiye'den gelecek siyasiler, Hollanda'ya geldiklerinde halk oylamasıyla ilgili çalışma yapamaz' demiş. Kamusal alanda yapamazlar demiş. O herhalde Türkiye'nin tarihe gördüğü bir takım kavramlar üzerinden gidip, geleceğini oluşturmaya çalışıyor. Biz demokrasi, fikir özgürlüğü, düşüncelerin ifadesi diyoruz ve Avrupa değerlerinin bunun temelinde olduğunu söylüyoruz. İşte buyurun Hollanda'nın başbakanı, 'konuşamazsınız' diyor. Göreceğiz bakalım, konuşacak mıyız konuşamayacak mıyız?" dedi.



"ÇİFTE STANDARDINIZI SİZE GÖSTERECEĞİZ"

Almanya'nın partiler üzerinde tutunduğu çifte standarda da tepki gösteren Bakan Kılıç, "Almanya'da 2 tane bakanımıza karşı yapılan haksızlık var. Bu arada Sayın Deniz Baykal'ın Almanya'ya gitmemiş olması da önemli bir olay. Kendisine izin verdiler. 'Hayır' ile ilgili kampanyayı yapabilmesi açısından. Deniz Baykal'da 'gitmiyorum' dedi. Doğru kararı vermiş. Ben başka bir yere takılıyorum. Neden açıkça fikrini 'evet' olarak ortaya koymuş olan bizim bakan arkadaşlarımıza 'sen burada siyaset ile alakalı olarak halk oylaması fikrini söyleyemezsin, salon yok' deniyor. Ama 'hayır' duruşunu ortaya koymuş ve bu noktada bir propaganda yapacağını beyan eden başka bir siyasiye buyurun gelin diyorlar. Mecliste elinde kamerayla çekim yapan bir CHP'li vekil vardı. O Almanya'ya gitmiş. Bir de yanında HDP milletvekili vardı. Aynı kürsüde yan yana oturuyorlardı. Arkalarında da koskocaman bir 'hayır' pankartı vardı. Almanya'da salonda o toplantıyı yaptılar. Benim bakan arkadaşıma da 'hayır yapamazsın' diyorlar. Sizin çifte standardınızı da size göstereceğiz" diye konuştu.



"AVUSTURYA'NIN DIŞİŞLERİ BAKANI IRKÇI' SÖYLEMLERİ KENDİSİNE REHBER EDİNMİŞ"

Avusturya Dışişleri Bakanı hakkında da ağır ifadeler kullanan Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir de Avusturya'nın Dışişleri Bakanı var. Şu anda bildiğiniz 'ırkçı' söylemleri kendisine rehber edinmiş. Irkçılığın Avrupa'da nelere sebep olduğunu tarih ortaya koyuyor. Bu yola girmeyin. Biliyorum, kendisinin siyasi bir takım hırsları var. Buradan sesleniyorum. O siyasi hırs için girdiğin yol yol değil. Bir an önce o yanlıştan dön. Irkçılık yaparak hiçbir yere varamazsın. Avrupa'nın ırkçılıkla tarihi bellidir. İmtihanını çok kötü verdi bu noktada. O yola bir daha girmeyin. Hele hele bizim vatandaşlarımıza karşı bu noktada hak ve hukuk ihlallerini yaparsanız kusura bakmayın. O zaman bizim anlattığımız bir şey var. Biz diyoruz ya hep, 'O kardeşlerimizin kökü bu topraklarda.' Öyle deyince de kızıyorlar. İyi de kardeşim çifte vatandaşlık hakkı vermiyorsun. Vergi vermeye gelince tamam. O vergilerden hizmetler yapılsın ama vatandaşlık vermeyin. Brezilyalısı, Arjantinlisi, AB'li herkes Almanya'da çifte vatandaş oluyor ama Türkiye'den gelene yok. İşte bu çifte standartları anlatıyoruz. Ve anlatmaya devam edeceğiz. Almanya'ya da anlatacağız. Bakalım inşallah engellemeye çalışmazlar. Gerekirse sokak sokak, kahve kahve gezeriz yine de anlatırız."

Toplantıya ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, gençler ve parti teşkilatı katıldı.

(Erdi Demür - Kenan Akyüz / İHA)