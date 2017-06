Holigan terörü: Tam 20 litre kaynar suyu...

Antalya'da stadyum büfesinde çalışan üniversite öğrencisinin üzerine, su ve çay fiyatlarına tepki gösteren bir taraftar 20 litrelik kaynar su döktü. Gencin vücudunda ikinci derece yanıklar meydana geldi.

Antalya'da stadyum büfesinde çalışan üniversite öğrencisinin üzerine, su ve çay fiyatlarına tepki gösteren bir taraftar 20 litrelik kaynar su döktü. Gencin vücudunda ikinci derece yanıklar meydana geldi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Antalya Stadyumu'nda oynanan TFF 1. Lig Play-off final maçında meydana geldi. Sahaya sık sık atılan patlayıcı ve yanıcı maddeler nedeniyle duran ve olaylı geçen Göztepe-Eskişehirspor maçında Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Şuayip Çiftci, 3 arkadaşıyla birlikte statta 50 TL günlük yevmiyeyle görev aldı. Daha önce de Antalya Stadyumu'nda oynanan maçlarda büfede görev alan Çiftçi ile iki öğrenci arkadaşı, maç günü saat 15.00'te büfelerde görevlerinin başına geçti. Kağıt bardak çayı ve 180 ml'lik küçük suyu 2 TL'ye satan Çiftçi ve arkadaşları ile iddiaya göre fiyatları pahalı bulan taraftarlar arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Tartışmalar esnasında taraftarlara Çiftçi ve iki arkadaşı, öğrenci olduklarını ve kendilerine ürünleri bu fiyata satmaları gerektiğinin söylendiğini belirttiler. Bir taraftar, iddiaya göre yarısı dolu kaynar çay kazanını Şuayip Çiftçi'nin üzerine döktü. Vücudunun büyük bölümünde 2'nci derece yanık meydana gelen Çiftçi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



"BEN BELİRLEMİYORUM FİYATLARI DİYEREK SATIŞIMA DEVAM EDİYORDUM"

Saat 15.00'te stadyuma geldiğini anlatan Şuayip Çiftçi, "Maçlarda Antalya Stadyumu'nda büfelerde çalışıyorum. Geçtiğimiz pazar günü oynanan Eskişehirspor-Göztepe maçında da görev aldım. Maç günü saat 15.00'te stadyuma gittim. 18.00'de de taraftarlar alınmaya başlandı. Taraftarlar stadyuma alınınca satışlarımız başlıyor. Su, çay, kola gibi benzeri içecekler, gofret, bisküvi tarzı ürünler satıyoruz. Taraftarlar da satışlar başlayınca fiyatlardan yakınıyorlardı. Yüksek buluyorlardı fiyatları, bende benim elimde olan bir şey değil diye kendilerine söylüyordum. Ben belirlemiyorum fiyatları diyerek satışıma devam ediyordum. Ürünleri almalarına rağmen öfkelenerek alıyorlardı. Kızarak, hakaret ederek alıyorlardı" dedi.



"CAN HAVLİYLE TİŞÖRTÜMÜ ÇIKARTTIM"

1,5 saat içerisinde su satışını bitirdiklerini ifade eden Çiftçi, "Sattığımız sular bitince diğer büfeye yönlendirmeye başladım. Yanımızda bir büfe daha vardı. Oradan almaya gittiler. Maçın devre arasının bitmesine az kala diğer büfede de sular bitti. Bu sefer taraftarlar tekrar bize doğru geldiler. Devre arası olunca bütün taraftarlar geldi. Su niye yok, ne zaman gelecek gibi söylemlere başladılar. Ben de gelecek dedim. Suyun bitmesi benim elimde değil diye taraftarlara söyledim. Ben bunu söyleyince daha çok öfkelenmeye başladılar. Diğer arkadaşım da kepengi kapatmaya çalışınca taraftarlar daha çok öfkelendi. Biz buradayız, niye kapatıyorsunuz diye üzerine gitmeye başladılar. O arada bir tanesi tezgah üzerinde duran mavi bir kutu vardı, bana doğru atmaya çalışınca ben plastik mavi kutuyu tuttum. Kutuyu yerine koydum. Bu sefer çay kazanı yarısına kadar sıcak su doluydu. Bunu kaldırıp benim üzerime attı. Başımdan aşağıya döküldü, ben de yere düştüm. Can havliyle tişörtümü çıkarttım. O esnada acıdan kıvranıyordum. Taraftarlar arasında kazanı üstüme dökene kızanlar oldu. O adamın ne suçu vardı, o öğrenci, onun bir suçu yok gibisinden" şeklinde konuştu.

Tişörtünü çıkarttıktan sonra hemen lavaboya gittiğini belirten Çiftçi, "Arkadaşım beni hemen lavaboya götürdü. Soğuk suyla vücudumu yıkamaya başladı. Daha sonra polis geldi ve beni ambulansa götürdü. Hastaneye geldim ve tedavim başladı. Benden sonra arkadaşlarım söyledi. Taraftarlar büfeleri yağmalamaya başlamışlar. Paralar olsun, büfelerde kalan ürünleri yağmalamışlar" dedi.

Sıcak su kazanının üstüne dökülmesinden sonra hiç kimsenin kendisine yardımcı olmadığını söyleyen Çiftçi, "Taraftar yardımcı olmadı. Sadece kazanı atan kişiye kızanlar oldu. Polis de yoktu, ben lavaboya gidince geldi. İlk yardımı bana benimle çalışan arkadaşım yaptı. Polis bana kim olduğunu sordu ama o acıyla durup şu adamdı diyemedim. Zaten ortamda çok kalabalıktı. Ben direkt olarak beni hastaneye yetiştirin diyordum" diye konuştu.



"İNŞALLAH ŞAHIS YAKALANACAKTIR"

Şahsın bulunması için polis ekiplerinin çalıştığını ifade eden Şuayip Çiftçi, "Ben suç duyurumu yaptım. İnşallah şahıs yakalanacaktır. O esnada daha kötü şeyler yaşanabilirdi. Sıcak su gözlerime gelebilirdi. Bir başkasına da olabilirdi. Doktorlar yanık izlerinin zamanla geçeceğini söyledi. Ben de geçmesini umut ediyorum" dedi.

Çiftçi, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Psikolojim çok bozuldu. Döküldüğü andan itibaren oradaki arkadaşım, polis, ambulanstaki hemşireye sorduğum tek şey iz kalacak mı? İnşallah iz kalmaz. Tek sorduğum şey buydu. Sağlık her şeyden önemli. Sağlığım bir an önce yerine gelsin de ne olursa olsun. Dileğim inşallah o kişinin bulunması. Bunu bana yapan bir başkasına da yapar. Bunu bir kişi yaptı, sonuçta bütün Eskişehirspor taraftarlarına mal edemem."

