Hocalı kurbanları unutulmadı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Hocalı'da masum insanları hedef alan ve işgalci emellerle 613 canımızı katleden elim saldırıda sadece sizler, bizler yara almadık, bütün insanlık yara aldı" dedi.

Hocalı soykırımının 25. yılı anısına Türk Keneşi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi işbirliğiyle "Hocalı Soykırımı, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Terörizm" başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirildi. JW Marriott Otel'de düzenlenen konferansa TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Azerbaycan Eğitim Bakanı Mikail Cabbarov, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Musa Yıldız, Türk Keneşi Genel Sekreteri Ramil Hasanov katıldı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın yaptığı konuşmada, "Tek millet, iki devlet, iki kardeş ülke. Birinin dişi ağrısa öbürünün başı ağrır. Bundan hiçbirimizin şüphesi yok, gerek iki ülke menfaatine, gerekse dünya barışının menfaatine olacak şekilde çok anlamlı bir şekilde ve her gün ivme kazanarak büyüyen bir dostluk var. O dostluğun devamını iki ülke açısından da, dünya barışı açısından da umursuyoruz. Bu açıdan da her iki ülke üzerine düşeni yapmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.



"TÜRK DÜNYASI ACIMASIZCA KATLEDİLEN BU ŞEHİTLERİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAK"

Hocalı katliamının 25. yılına değinen Aydın, "25 yıl önce yaşlı, kadın, çocuk demeden anayurtlarında, öz vatanlarında, doğdukları topraklarda katledilen kardeşlerimiz gözü dönmüş zalimlerin kurbanları olmuşlardır. Hiçbir şüpheniz olmasın ki Türk dünyası acımasızca katledilen bu şehitlerini hiçbir zaman unutmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Hocalı'da masum insanları hedef alan ve işgalci emellerle 613 canımızı katleden elim saldırıda sadece sizler, bizler yara almadık, bütün insanlık yara aldı" diyen Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün insanlığa düşen görev ise yakın tarihimizde meydana gelen bu olayı görmek, empati kurmak, bu ve benzeri katliamların önüne geçmektir. Günümüzde bütün insanlığın mağdur olduğu, giderek daha çok masum insanın canına kast eden terörün komşu bir ülkenin topraklarını işgal etmek için düzenli ordular eliyle nasıl kullanıldığını görmek için Hocalı'da olanları görmek ve anlamak yeterlidir."

Aydın, Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin ise, "Bu çarpıtmalar son zamanlarda dünyada yavaş yavaş dayanaklarını yitirmektedir" dedi.



"BU SOYKIRIMA BM, AB GİBİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR GEREKEN ÖZENİ GÖSTERMEMİŞLERDİ"

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Musa Yıldız ise Hocalı soykırımına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kara günde can Azerbaycan'ın Hocalı köyünde sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan 613 kişi Ermeniler tarafından katledilmiştir. Bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Hocalı soykırımı, hiçbir savunması ve gücü olmayan insanlara karşı gerçekleştirildi. Bu soykırıma Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar gereken özeni bugün olduğu gibi o tarihte de maalesef göstermemişlerdi. Bugün Suriye'de, Dağlık Karabağ'da, Arakan'da ve diğer Ortadoğu İslam ülkelerinde yaşanan insanlık dramı ve küresel terör olayları konusunda somut bir adım atamayan uluslararası kuruluşların bugün de gerekli çalışmaları yapmadıklarını üzülerek görüyoruz. Bu coğrafyada yapılan hak ihlallerine maalesef dünya ülkelerinin tek taraflı olarak yaklaştığını, insanlık adına işlenen bu cinayetlere yeteri kadar ilgi duymadığını belirtmek istiyorum."

Yıldız, 20. yüzyılın insanlık tarihi açısından çatışmalar, savaşlar ve şiddet uygulamaları içinde geçen en kanlı dönemlerden biri olduğunu savunarak, "Bu nedenle içinde bulunduğumuz yüzyılın da 20. yüzyıldan farklı olacağı yönünde şu ana kadar tek bir olumlu gösterge bulunmamaktadır. İnsan haklarını koruyan ve garanti altına alan birçok uluslararası sözleşme, insanlığa karşı suçları önleme ve insan haklarını korumaya ilişkin kurallar ayrıntılı bir şekilde düzenlemesine rağmen sonuçlar maalesef değişmemektedir" dedi.

İslam ülkelerinin, Türk dünyasının birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Yıldız, "Farklı mezhepler, cemaatler ve tarikatlar üzerinden sürdürülmeye çalışılan din dışı eylemlerin engellenmesi; hoşgörü, insan sevgisi ve toplumsal barışın şekillenmesine zemin hazırlayan Türk-İslam dünyasının yetiştirdiği Hoca Ahmet Yesevi gibi önemli şahsiyetlerin ortaya koydukları fikirlerin daha yaygın olarak tanınması ve tanıtılmasından geçmektedir" diye konuştu.

