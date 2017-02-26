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Hocalı katliamı kurbanları anıldı
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Hocalı katliamı kurbanları anıldı

Azerbaycan halkı, Hocalı katliamında ölen 613 kişiyi düzenlenen törenle andı.

Azerbaycan halkı, Hocalı katliamında ölen 613 kişiyi düzenlenen törenle andı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Hocalı katliamının 25. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer ve çok sayıda bürokrat, Deniz İstasyonu önünden Hocalı Anıtı'na kadar yürüdü. Cumhurbaşkanı Aliyev, anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Başbakan Artur Rasizade, Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, Aliyev'in eşi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva anıta gül bıraktı. Tören sonrası binlerce Azerbaycanlı da Ermenilerin katlettiği 613 kişiyi anmak için Hocalı Anıtı'na akın etti.
Büyükelçilik çalışanları ile birlikte Hocalı Anıtı'na gelen Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Hocalı faciasının 25. yıldönümü. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği olarak bu acı günde Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için Hocalı Abidesi'ne bütün büyükelçilik çalışanları ile birlikte geldik. Bütün Azerbaycan'ın başı sağ olsun. Ben bugün şehitlerimize bir kere daha Tanrıdan rahmet diliyorum. Hepsinin mekanı cennettir biliyoruz. Fakat bizim unutmamamız gereken bir şey var. 25'inci yıla geldik. Hocalı'ya hala adalet isteniyor. İnşallah en yakın zamanda bu adalet temin edilir, Azerbaycan topraklarına kavuşur, bu katliamın sorumluları da yaptıklarının cezasını en kısa zamanda öder. Bu bizim şehitlere borcumuz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

"BU OLAYDAN SONRA OĞLUMDAN HİÇ HABER ALAMADIM"
Hocalı katliamında oğlunu kaybeden Ganire Ebülova, "Hocalı katliamından 25 yıl geçmesine rağmen bizim bütün Azerbaycan halkının her zaman kalbinde yaşıyorlar. Bu facia her zaman bizim aklımıza geliyor. Oğlum insanları o katliamdan kurtarmak için keşif birliği ile Hocalı'ya gitmişti. Bir kısım insanı kurtardıktan sonra yeniden Hocalı'ya dönüyorlardı. Ermeniler oğlumun olduğu birliği ablukaya aldılar ve o ablukadan kurtulan arkadaşları bana gelerek, oğlumun nereye gittiğini bilmediklerini söyledi. Bu olaydan sonra oğlumdan hiç haber alamadım" dedi.
Katliamda bütün cephe boyunca birliklere silah taşıyan Muhammed Ali Fermanoğlu, "Ben nöbetteydim, radyodan bir kızın sesi geliyordu. Kız bağırarak 'Bizi öldürecekler, yardım edin' diyordu. Sabaha kadar, dövüş bitene kadar o kızın çığlıkları kulağımda çınladı. Sabah saat 7'den sonra 2-3 tane araçla Hocalı'ya gittik. Oradan kurtulanları getirdik. Birçoğu yaralı halde, bir kısmı donmuş durumda, bir kısmı ise kan içindeydi, insan ürperiyordu. Allah rahmet eylesin. Hocalı katliamında ölenlerin hepsi hakiki manada her biri kahramandı" diye konuştu.
26 Şubat 1992 tarihinde Rusya'nın desteğini alan Ermeni güçleri, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Azerbaycanlı sivilleri toplu şekilde katletmişti. Hocalı'da 106'sı kadın ve 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü katledilirken, 150 kişi kaybolmuş, 487 kişi de ağır yaralanmıştı. Naaşlar üzerinde yapılan incelemelerde ise insanların yakıldığı, gözlerinin oyulduğu ve başlarının kesildiği ortaya çıkmıştı.
(Kamil Nadirli / İHA)

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