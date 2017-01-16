Hoca döver, Müftü Vekili bakar!..

Dün sosyal medyada, allak bullak olduğum iki video izledim; adeta çileden çıktım!..

İlk video bir okul bahçesinde çekilmiş, 1 dakika 45 saniye sürüyor…

Yoksul oldukları kıyafetlerinden belli kızlı erkekli daha 6-7 yaşında çocuklar tek sıraya dizilmiş, korkuyla bekliyorlar.

Öğretmen (!), koltuğunun altında bir dosya, elinde cetvelle çocuklara yaklaşıp bir şeyler söyler söylemez, başlıyor vurmaya!..

Çocukların yüzlerine öğle şiddetli tokat atıyor ki, çocuklar sendeliyor, yere düşmemek için zor duruyorlar.

Ardından kulaklar çekiliyor, dayak cetvele devam ediyor!..

Saydım; 1 dakika 45 saniyede adam tam 16 çocuğu aynı şekilde dövüyor!..

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İkinci videoyu muhtemelen siz de izlemişsinizdir; Yer Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Çaybaşı Yatılı Kur'an kursunda geçiyor.

Kurs hocası (!) elinde terlikle küçük bir çocuğu döve döve köşeye sıkıştırıyor; sonra da başına, yüzüne, boynuna, omuzuna, beline neresine gelirse hırsla vurdukça vuruyor!..

Çocuk yalvarsa da ne fayda, vurdukça vuruyor adam!..

Görüntüyü çocuğun arkadaşı çekmiş…

Sakarya Müftü Vekili Nejdet Arman, çocuğun annesi babası şikayetçi olmayıp, 15 Temmuz öncesi amcası şikayetçi olunca, konuyla ilgili idari soruşturma başlattıklarını söylüyor…

Araya darbe girişimi girince süreç uzamışmış!..

Görüntülerdeki görevli de emekliye ayrılmışmış!..

Ancak idari soruşturma halen sürüyormuşmuş!..

Ey Müfte Vekili; görüntülerde her şeyi apaçık ortada değil mi?!..

Yahu aradan 6 ay geçmiş, bu sürede yüzlerce sanıklı FETÖ davaları bile sonuçlanıyor da, görüntülerle suçüstü yakalanan bir adamın soruşturması nasıl bitmiyor?!..

Araya darbe girişimi girdi de ne demek?!.. Siz savcı mısınız, iş yükünüz mü arttı?!..

Görevli emekliye ayrıldı da ne demek?!.. Bunu suçu hafifleten bir sebep olarak mı görüyorsunuz yoksa?!..

Söyler misiniz; bir barış dini olan İslam'ın, çocuklara şiddet yoluyla öğretilmesine ses çıkamayanlar, nasıl şiddet uyguluyor diye DEAŞ'a karşı çıkabilir?!..

Yoksa siz hala, DEAŞ'ın saflarının şiddet yoluyla eğitilmeye çalışılan gençlerden oluştuğunun farkında değil misiniz?!..

Asıl bu şiddet olayını hala sonuçlandıramadığınız için sizin soruşturulmanız gerekir!..