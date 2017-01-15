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Hobi olarak başladı: Cep telefonu tamircisi oldu
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Hobi olarak başladı: Cep telefonu tamircisi oldu

Siirt'in ilk kadın cep telefonu tamircisi Azize Aslan, üç yıl önce hobi olarak başladığı mesleğinde usta oldu. Aslan, kadınların bütün sektörlerde çalışabileceğini söyledi.

Siirt'in ilk kadın cep telefonu tamircisi Azize Aslan, üç yıl önce hobi olarak başladığı mesleğinde usta oldu. Aslan, kadınların bütün sektörlerde çalışabileceğini söyledi.
Siirtli Azize Aslan (22), yaklaşık 3 yıl önce hobi olarak başladığı telefon tamirciliğinde usta oldu. Aslan, Bankalar Caddesinde çalıştığı 30 metrekarelik iş yerinde vatandaşların cep telefonları tamir etmenin yanı sıra kalfa yetiştiriyor. Hem açık öğretim okuduğunu hem de çalıştığını anlatan Aslan, "Bu işi tesadüfen buldum. Fikret usta bu işin hem tamir hem de yazılımını öğretti. Şuan rahatlıkla bu işi yapabiliyorum. Her ne kadar tamir işi erkek işi görünse de kadınların yapabileceği bir iştir. Bu iş yemek yapmaktan bile basittir, severek yapıyorum. Aileme katkı amacıyla başladığım bir işti, fakat daha sonra severek, ilerde kendi iş yerimi kurabileceğim bir iş olarak görmeye başladım. Kadınlar her sektörde çalışabilir" dedi.
İşyerine tamir için gelen müşterilerin karşılarında kadın tamirci görünce şaşkınlıklarını gizleyemediğini anlatan Aslan, "Siirt küçük bir şehir. Daha önce 'Ustan yok mu?' veya 'Kim bakıyor buraya?' diyen müşterilere kızıyordum. Ama kadınların da her işte çalışabileceğini ispatladım. Bu konuda en çok da kadın müşterilerimizden destek alıyoruz" diye konuştu.

"ERKEKLERE GÖRE DAHA ÇABUK ÖĞRENDİ"
13 yıl televizyon, 4 yıl da bilgisayar tamirciliği yaptığını belirten işyeri sahibi Fikret Ertaş ise Arslan'ın yetiştirdiği tüm elemanlara göre daha kısa sürede mesleği öğrendiğini ve tecrübeli olduğunu ifade etti. Geri kalmış bir bölgede kadınların erkek egemenliğine bağlı kalmayarak kendi ayaklarının üzerinde durması gerektiğini anlatan Ertaş, kadınların da gelişen hayat şartlara hazırlanması için her türlü iş hayatına atılması gerektiğini dile getirdi. Ertaş, "Yıldır elektronik tamirciliği yapıyorum. En son yanımızda yetişen Azize Aslan oldu. Kendisi yetenekli, zeki ve azimle bu işi öğrendi. Dolayısıyla bu insanları bu işe teşvik etmemiz gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Azize bu işi erkeklerden daha çabuk öğrendi. Hatta 3 yılda bu iş yerinde yetişip kendi iş yeri açmış erkeklerden daha yeteneklidir" ifadelerinde bulundu.
(Mehmet Niyazi Deniz / İHA)
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