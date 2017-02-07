07.02.2017 14:08 Hobi amaçlı 40 çeşit kuş besliyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş hobi amaçlı 40 çeşit kuşa bakıyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş hobi amaçlı 40 çeşit kuşa bakıyor.

Ayazlı Mahallesi'nde kendi evinin bahçesinde 120 metrekare alanda oluşturduğu kafeslerde her cinsten kuşlara bakan 50 yaşındaki Ahmet İnan, bu işi hobi olarak yaptığını söyledi. Kuşları çok sevdiğini belirten Ahmet İnan, "Araştırmalar yaptım ve bu kafesleri kurdum. Sülün çeşitleri, ördek çeşitleri, papağanlar, kanaryalar, güvercinler olmak üzere 40 çeşit kuşumuz var. Her hafta sonu ve iş çıkışı köydeki evime gelerek onlara bakımlarını yapıyorum. Kuşlarla stres atıyorum. Bu işi hobi olarak yapıyorum. Buraya mahalledeki çocuklar da geliyor ve çok hoşlarına gidiyor. İleriki zamanlarda burayı tüm herkese açacağım. Herkes gelip buradaki kuşlara bakabilecek" dedi.

Kuşları İzmir'den getirdiğini belirten Ahmet İnan, "Kendimi onlara adadım ve moralim bozuk olduğu zaman buraya gelip onlarla konuşuyor ve stres atıyorum. Çocuklarım da kuşları çok seviyor ve birlikte bakıyoruz. Bakımları çok zor değil. Belli günlerde yem ve sularını veriyoruz. Bunları görüp de bizden bu kuşları satın almak isteyenler var ama biz satmıyoruz. Satmak için değil bakmak için burada bakıyorum" diye konuştu.

Evlerindeki kuşları çok sevdiğini belirten Recep Utku İnan ise, "Babam kafesleri kurunca çok mutlu oldum. Kuşları çok seviyorum ve onlarla oyun oynuyorum. Arkadaşlarım da geliyor ve onlarla burada güzel zamanlar geçiriyor. Okuldaki arkadaşlarım da zaman zaman kuşlarımızı sevmeye geliyorlar" şeklinde konuştu.

(Ahmet Altay / İHA)

