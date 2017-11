16.11.2017 18:51 Hız tutkusu ölüm getirdi: 2 ölü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gazipaşa Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hız yaptığı iddia edilen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun babası Arif Razgatlıoğlu'nun idaresindeki 33 NE 303 plakalı sürat motoru sürücüsü öğrenilemeyen 07 UJ 797 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak vücudunun çeşitli yerlerinde parçalara ayrılan Razgatlıoğlu ve arkasında yolcu olarak bulanan Ülkü Özcan olay yerinde can verdi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından birbirine sarılmış halde ki cesetler morga kaldırıldı.

Öte yandan Arif Razgatlıoğlu geçtiğimiz 27 Temmuz'da motosiklet kazası geçirerek yaralanmıştı.