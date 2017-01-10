10.01.2017 19:18 Hisarcık'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde banka para nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde banka para nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Hisarcık ilçesi Dere köyünde bulunan bankamatiğe para bırakan üç kişilik ekibin bulunduğu Osman Altıntaş(37) yönetimindeki O6 DV 2008 plakalı Ziraat Bankasına ait para nakil aracı Hisarcık ilçe girişinde buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada hafif yaralanan banka memuru İsmail Öztürk(44) olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine sevk edildi. Öztürk, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(MA-EFE)

