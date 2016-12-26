26.12.2016 13:13 Hisarcık Belediyespor'dan 6 gollü galibiyet

Kütahya Amatör Küme U 17 Ligi Gediz-Hisarcık B Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Hisarcık Belediyespor, kendi sahasında Gediz Gençlikspor'u 6-1 mağlup etti. Kütahya Amatör Küme U 17 Ligi Gediz-Hisarcık B Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Hisarcık Belediyespor, kendi sahasında Gediz Gençlikspor'u 6-1 mağlup etti.



Hisarcık sahasında oynanan Hisarcık Belediyespor-Gediz Gençlikspor U 17 maçında ilk yarıyı Mustafa Işık'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan Hisarcık Belediyespor, ikinci yarıya fırtına gibi girdi. İkinci yarıda Alihan Çalışkan'ın 2, Utku Özcan, Lütfü Öztürk ve Talha Büyük'ün 1'er golüyle rakibi Gediz Gençlikspor'u 6-1 yenen Hisarcık Belediye Spor bu sonuçla Amatör Küme U 17 Ligi Gediz-Hisarcık B Grubunda oynanan ilk hafta maçları sonunda liderliğe yükseldi.(MA-EFE)

