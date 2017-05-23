Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan skandal paylaşım

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, sosyal medya hesabından yayınladığı bir şarkı ile büyük bir skandala imza attı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, sosyal medya hesabından yayınladığı bir şarkı ile büyük bir skandala imza attı.

Paylaştığı videoda Hırvatistan ordusu mensupları ve Katolik din adamları ile birlikte Bosna Hersek'te savaş döneminde kurulan sözde "Hersek- Bosna Hırvat Cumhuriyetini" yücelten bir şarkı söylerken görülen Grabar-Kitaroviç'e Bosna Hersek'ten tepki yağdı. Daha önce de Bosna Hersek'te Hırvatların baskı altında olduğu yönündeki çıkışlarıyla Bosna Hersek siyasetini karıştıran açıklamalar yapan Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın skandal paylaşımı, Bosna Hersek'teki ayrılıkçı Hırvatlara destek olarak okunuyor. Grabar Kitaroviç'in skandal paylaşımının Hırvatların Bosna Hersek Federasyonu'ndaki seçim sistemini değiştirme ve federalizasyon taleplerinin tartışıldığı bir dönemde gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Grabar-Kitaroviç'e Bosna Hersekli politikacıların yanı sıra Saraybosna İş Forumu vesilesiyle Bosna Hersek'te bulunan Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Stjepan Mesiç de tepki gösterdi. Açıklamasında Mesiç, "Doğrusu iyi bir müzik kulağı var. Ama yanlış bir şarkı seçtiği aşikar. Böyle bir adım tam manasıyla gereksiz" dedi.

(İbrahim Aydoğan / İHA)