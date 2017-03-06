Hırsızlık zanlısı kadın gazetecilere dil çıkardı

Sakarya'da bir gecede altı iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliden ikisi polis ekiplerince yakalandı. Zanlılardan kadın olan adliyeye sevk edilirken kendilerini görüntüleyen gazetecilere dil çıkarttı.

Sakarya'da bir gecede altı iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliden ikisi polis ekiplerince yakalandı. Zanlılardan kadın olan adliyeye sevk edilirken kendilerini görüntüleyen gazetecilere dil çıkarttı.

Edinilen bilgiler göre, Adapazarı ilçesindeki farklı mahallelerden aynı gecede altı ayrı işyerinden hırsızlık yapıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri yapılan hırsızlık olayları sonrasında iş yerlerinde güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler neticesinde hırsızlık olaylarını Arif D., Zühal D. ve Musa E. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan operasyon neticesinde 20 yaşındaki Arif D., ve 39 yaşındaki Zühal D. isimli şahıslar ekiplerce yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık olayını gerçekleştiren Zühal D., ise adliyeye sevk edildi sırada kendini çeken gazetecilere dil çıkarttı.

(Remzi Şimşek / İHA)