31.12.2016 16:51 Hırsızlık şüphelileri çalamadan yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikanın ham madde sahasından hırsızlık yapmaya çalışan şüpheliler ihbar üzerine malzemeleri çalamadan yakalandılar. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikanın ham madde sahasından hırsızlık yapmaya çalışan şüpheliler ihbar üzerine malzemeleri çalamadan yakalandılar.



Edinilen bilgiye göre; dün gece bir fabrikanın ham madde sahasına 16 JM 308 plakalı araçlarıyla hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli 5 kişi, ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler K.T.(18), Ö.T.(18), Y.T.(17), B.T.(19) ve H.T. (24) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

