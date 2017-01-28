Hırsızlığa girdiği evde telefonunu düşürdü, yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık için girdiği evde cep telefonunu düşüren şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık için girdiği evde cep telefonunu düşüren şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Hatay semtinde hırsızlık için bir eve giren Ş.A. (22), ev sahibi M.S.A. ile karşılaştı. Telaşa kapılan hırsız, hızla kaçarken kendi cep telefonunu ve daha önce girdiği bir evden çaldığı diz üstü bilgisayarı düşürdü. M.S.A. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızın düşürdüğü cep telefonu üzerinde çalışma başlattı. Daha önce aynı semtte ayakkabı hırsızlığı için bir apartmana giren Ş.A. güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda eşgali alınan hırsızın, Hatay ve Yeşilyurt semtlerinde hırsızlık suçundan aranan Ş.A.'nın olduğu tespit edildi. Değişik suçlardan da kaydı bulunan ve yoklama kaçağı olduğu öğrenilen Ş.A. kısa bir sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Ş.A.'nın çaldığı diz üstü bilgisayar sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)