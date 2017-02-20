Hırsızların vicdansızlığı pes dedirtti

Niğde'de tren kazası sonucu iki bacağı kesilen 49 yaşındaki Yılmaz Karaman'ın, evinin bahçesindeki kömürlükten kömürleri çalındı.

Niğde'de tren kazası sonucu iki bacağı kesilen 49 yaşındaki Yılmaz Karaman'ın, evinin bahçesindeki kömürlükten kömürleri çalındı.

Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesindeki iki odalı evde yaşayan iki çocuk babası Karaman, sabah uyandığında 20 torba kömürün olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kışın ortasında kömürsüz kaldıklarını ifade eden Kahraman, "Devletin verdiği kömürü çalıp götürmüşler vicdansızlar. İki çocuğuma bakıyorum mağdurum, engelliyim devletin verdiği maaşla geçiniyorum. Polis çağırdım gelip kontrol ettiler, çevrede güvenlik kamerası yok, gören yok, bilen yok. Polis arkadaşlar yardımcı oluyorlar" dedi.

Hırsızlara da seslenen Karaman, "Engelli bir insanın kömürünü çaldınız. Hiç mi utanmadınız?' diyerek sitem etti.

(Yasin Esen /İHA)