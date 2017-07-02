Hırsızların kurşunu 14 yaşındaki çocuğu öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde girdikleri iş yerinden 10 TL değerindeki yüzüğü çalan hırsızların kaçarken ateş açması sırasında korkudan fenalaşarak öldüğü ileri sürülen epilepsi hastası 14 yaşındaki çocuğun vurulduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde girdikleri iş yerinden 10 TL değerindeki yüzüğü çalan hırsızların kaçarken ateş açması sırasında korkudan fenalaşarak öldüğü ileri sürülen epilepsi hastası 14 yaşındaki çocuğun vurulduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi 17. Sokak'ta bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı sonrası kaçarken soyguncuların ateş etmesi sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Suriyeli Bilal Hacı Halef hayatını kaybetmişti. Yapılan otopside, korkudan fenalaştığı ileri sürülen epilepsi hastası çocuğun sol omzuna kurşun isabet ettiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cenazesi, ailesine teslim edildi. Halef'in cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

