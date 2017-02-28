Hırsızlardan aldıklarını başkalarına satarken yakalandılar

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişinin polise ihbarı sonucunda Suriyeli oldukları iddia edilen 3 kişi hırsızlardan aldıkları malzemeleri başkalarını satmak üzereyken yakalandılar.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişinin polise ihbarı sonucunda Suriyeli oldukları iddia edilen 3 kişi hırsızlardan aldıkları malzemeleri başkalarını satmak üzereyken yakalandılar.

Olay geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın emniyet güçlerine ihbarı ile gerçekleşti. Suriyeli oldukları iddia edilen 3 kişinin hırsızlardan aldıkları inşaat malzemelerini başka kişilere satmak amacıyla bulundukları gecekonduda yakalandılar. Emniyet ekipleri yakalanan 3 Suriyeli kargaşa çıkararak kendi aralarında birbirleri ile kavga etmeye çalışırken müdahale edildi.

Emniyet ekiplerince gecekonduda yapılan aramada çok sayıda matkap, spiral taşı, vb daha başka çok sayıda ve türde ahşap işlerinde kullanılan el aletlerine el konuldu. Suriyeli oldukları söylenen 3 kişi emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ayşe Üngör / İHA)