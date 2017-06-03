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Hırsızlara meydan dayağı
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Hırsızlara meydan dayağı

İstanbul Kağıthane'de bir depoya giren 2 hırsız, 10 TL değerindeki soğutucu tüpleri çalarken mahallenin gençlerine suç üstü yakaladı. Gençler hırsızlık yapan şahısları tekme tokat dövdükten sonra polise teslim etti. Hırsızların linç edildiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. tarafından suçüstü yakaladıktan sonra, hırsızlara tekmeli tokatlı meydan dayağı attı. Dövüş filmlerini aratmayan bu anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul Kağıthane'de bir depoya giren 2 hırsız, 10 TL değerindeki soğutucu tüpleri çalarken mahallenin gençlerine suç üstü yakaladı. Gençler hırsızlık yapan şahısları tekme tokat dövdükten sonra polise teslim etti. Hırsızların linç edildiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. tarafından suçüstü yakaladıktan sonra, hırsızlara tekmeli tokatlı meydan dayağı attı. Dövüş filmlerini aratmayan bu anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, bir alkollü içecek firmasının Kağıthane'de bulunan deposunda 1 Haziran Perşembe günü yaşanan hırsızlık olayı depo çalışanlarının dikkatini çekti. İçeceklerin muhafaza edildiği fıçıları soğutmak için kullanılan gaz dolu tüplerin eksik olduğunu fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İzlenen görüntüler gece saatlerinde bir kişinin depoya girip tüpleri çalarak kayıplara karıştığı anlaşılırken, çalışanlardan birkaçı bir sonraki gece depoda kalıp hırsız beklemeye koyuldu.
Önce dövdüler, sonra muhafaza edip polise verdiler
İş yerleri hırsızların hedefi olan çalışanlar, sonraki gece güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri bu kez canlı olarak takip ederken, bu kez 2 hırsızın depoya girip tanesi 10 TL değerinde olduğu öğrenilen tüpleri deponun dışına kolayca çıkarabilecekleri kör bir noktaya taşımaya başladığını gördü. Çalışanlardan birinin, depoda hırsız olduğunu duyurması üzerine dakikalar içerisinde toplanan onlarca mahalle sakini, suçüstü yakaladıkları hırsızların çevresini sardı. Özellikle gençlerin oluşan bir grup mahalleli, hırsızlara dövüş filmlerini aratmayan bir meydan dayağı attı. Tekmeli tokatlı meydan dayağı biten olay yarım saat sürerken, hırsızlar ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

HIRSIZLARA MEYDAN DAYAĞI
Öte yandan, yaşanan tüm bu anlar içecek firmasının deposunun güvenlik kameraları tarafından farklı farklı açılardan saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, ilk olarak 1 Haziran gecesi bir hırsızın tek başına depoya girip tüpleri çalarak kayıplara karıştığı görülüyor. Görüntülerin 2 Haziran gecesine ait olan kısmında ise bu kez 2 hırsızın depoya geldiği ve yine tüpleri çalmaya koyulduğu görülüyor. Hırsızlar her şeyden habersiz planlarını uygularken, görüntülere deponun demir kapısının önünde beliren birkaç genç yansıyor. Gençlerden bazıları deponun bahçesine atlarken, diğerleri ise çevreyi sarıyor. Yaklaşık yarım saat süren meydan dayağı bahçede başlarken, mahalleli gençler hırsızları bahçe dışına çıkarıyor. Bu sırada mahalle sakini bir gencin demir kapı üzerindeki hırsıza elini uzatıp düşmeden aşağıya inmesine yardım etmesi, ardından da meydan dayağına ortak olması dikkat çekiyor. Farklı açılardan görüntü kaydeden kameralara yansıyan görüntülerde ise onlarca mahalle sakininin hırsızlara attığı ibretlik meydan dayağı tüm gerçekliğiyle ortaya çıkıyor. Bir süre devam eden dayağın ardından, ihbarları üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine hırsızları teslim eden mahalle sakinleri, olay yerinden bir bir dağılıyor.
(Hüseyin Coşkun /İHA)

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